Samosprávy zasažené povodněmi mohou žádat o dotaci ze Živlu 1

„Tím, že škody jsou stamilionové, tak ta spoluúčast nás trochu omezuje v tom, jak rychle nebo do čeho vůbec půjdeme, protože spoluúčast pro město Jeseník je třicetiprocentní. My jsme jediné město na Jesenicku, které má více než deset tisíc obyvatel,“ uvedla starostka města Jeseník Zdeňka Blišťanová (TOP 09).

Maximální výše dotace se liší na základě počtu obyvatel žádající samosprávy v zasaženém území. Obce do tří tisíc obyvatel budou moci získat na dotacích až devadesát procent celkových způsobilých výdajů. Ty od 3001 do deseti tisíc pak osmdesát a nad deset tisíc obyvatel sedmdesát procent způsobilých nákladů.

„Přeji si, abych měla sílu dát to dohromady,“ říká seniorka čtvrt roku po povodních

Financování programu Živel 1 se odvíjí od Strategie obnovy území, kterou v prosinci schválila vláda. Program se snaží omezit možné důsledky povodní, především pokud by vedly ke vzniku nebo prohlubování regionálních rozdílů. „Naopak bychom se chtěli dostat do stavu, který je lepší, než byl před povodní. Jak z pohledu vybavenosti obcí, tak v ohledu na jejich architektonické a urbanistické pojetí,“ dodal Kulhánek.

Na podání žádosti mají samosprávy rok

Na podání žádosti o podporu na obnovu území zasaženého povodněmi mají samosprávy rok. Podle Blišťanové to ale stačit nebude. „Určitě to bude nesmírně náročné, když si vezmete, že třeba na celé Jesenicko máme jednoho dopravního inženýra a že všichni, kteří teď mluví o tom, že budou opravovat škody po povodních, toho dopravního inženýra rozhodně potřebují,“ podotkla.

Jeseník má podle starostky nachystaných šest drobných projektů. Další opravy podle ní budou náročnější a zaberou výrazně více času. Podporu ale město bude chtít využít naplno. „Budeme se snažit tam dát samozřejmě co nejvíce. I mezi starosty se opakovaně bavíme o tom, jestli máme dělat nějaké balíčky, dávat těch projektů více dohromady, nebo to, co máme hotovo, posílat,“ popsala.