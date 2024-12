Bývalé učitelce vzala dům povodeň, její žáci pro ni uspořádali sbírku

Zářijové povodně v Zátoru zničily dům Kolářových, statik ho určil k demolici. „Říkám, že je to nějaký špatný film,“ řekla tehdy Marie Kolářová. S rodinou teď Vánoce stráví poprvé mimo rodný dům – v nepoužívaných prostorách místního zdravotního střediska. „Tady to stačí, bohatě. (…) Nějak to tady načančáme, něco se sežene,“ věří.

Finanční sbírka pořádaná jejími bývalými žáky z krnovského gymnázia ji překvapila. „Oni byli hlavně takoví veselí. Opravdu by mě nenapadlo, že by obětovali tolik času a úsilí tomu, že mi pomohli,“ vysvětluje.

Peníze chce s rodinou investovat do koupě pozemku v obci a do stavby domu. „To je takový můj sen, doufám, že se mi to splní, abych je mohla pozvat a udělat nějakou velkolepou gardenparty, protože na to jsme byli vždycky zvyklí na tom starém pozemku,“ dodává.