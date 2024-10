Víc než čtvrtina vybraných peněz po povodních už zamířila k lidem

Červený kříž paušální příspěvek 50 tisíc korun lidem nepřiděluje, ale přidává třeba na čištění studní s pitnou vodou, upřesnila referentka externí komunikace organizace Lenka Hlavatá. Pomoc poskytují hlavně v Moravskoslezském, Olomouckém, Jihomoravském, Zlínském a Jihočeském kraji, přispívají částkou 5 tisíc korun.

„Do obcí jsme v prvních týdnech vozili hlavně materiální a potravinovou pomoc za víc než 16 milionů korun. Do odříznutých obcí jsme dodali přes 55 tisíc litrů pitné vody a do potravinových bank v postižených oblastech dva kamiony trvanlivých potravin,“ popsal Urban. Dodal, že v rámci materiální pomoci bylo do postižených oblastí potřeba dodat také tisíce litrů Sava, košťat, rýžáků, kbelíků, koleček, lopat, rukavic, holínek nebo dvě stovky čerpadel.