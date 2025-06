Místo sklizně papírování a omezení výsadby. Farmáři tepou nový systém dohodářů

„Měli bychom být venku, kontrolovat úrodu, ale na to teď nezbývá čas. Dříve byla větší volnost, teď se věnujeme hlavně papírování,“ popisuje problémy s novým systémem dohod vinohradník Roman Slouk z vinařství Sonberk. Podle prezidenta Svazu vinařů Martina Chlada je vše nyní složitější a přibyla i HR agenda. „Nemůžeme si dovolit další zaměstnance. V oboru se jedná často o rodinné podniky, kterým pak chybí kapacita tam, kde ji potřebují – a to na sklizni,“ upozornil.

Zemědělské podniky najímají brigádníky zejména během sezonních špiček. Nová evidence dohodářů podle nich přinesla jen další komplikace do sektoru, kde jsou už dlouhodobě problémy sehnat nárazově zaměstnance. „Je to pro nás nesmyslná zátěž. Často potřebujeme práci jen třeba na dva až čtyři týdny, což navíc závisí na počasí, a termíny se tak mohou měnit,“ podotkl předseda Svazu pěstitelů chmele Luboš Hejda.

Problémy mají hlavně menší zemědělci

Zátěž je to zejména pro menší podniky, potvrdil České televizi předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. „Často musejí hledat externí pomoc (účetnickou, pozn. red.). To je další náklad, který snižuje konkurenceschopnost, zvlášť když už dnes hospodaří na hraně rentability. V důsledku toho se zemědělské firmy začaly částečně vyhýbat krátkodobému zaměstnávání,“ upozornil.

Vlastní zkušenosti popsala ČT i majitelka rodinné farmy Lotouš Ilona Hořejší. „Kvůli těmto změnám jsem se rozhodla už letos nikoho na dohody nebrat. Máme tudíž už pouze stálé pracovníky. Zároveň také preferujeme možnost samosběru, a to specificky u jahod, kde nemusíme komplikace s administrativou řešit,“ nastínila.

Omezení sadů i produkce

Asociace soukromých zemědělců navíc varuje, že u některých farmářů vše vede i k omezení činnosti. „Slyším to od zemědělců z různých stran. Obecně platí, že spousta z nich dlouhodobě nemůže sehnat zaměstnance na nárazovou pomoc. Systém je teď komplikovanější. Může to tedy znamenat omezení sadů a výroby jako takové,“ upozornil místopředseda organizace Jan Štefl. „Znám případy, kdy podnik odložil péči o porost, protože najímání pracovníků na několik dní by znamenalo neúměrnou byrokratickou zátěž,“ dodal Pýcha.

Zemědělci přestávají pěstovat hlavně plodiny, které jsou náročné na krátkodobou výpomoc, například třešně. „Ty pak musíme víc dovážet, často i z mimoevropských zemí. Znám farmáře, kteří se nějaké plodině věnují dlouhodobě – a tohle je pro ně poslední hřebíček do rakve. Řeknou si: ,Já už se na to můžu vykašlat, tu byrokracii a kontroly nemám zapotřebí,‘“ řekl ČT majitel zeleninové a ovocné farmy z jihu Moravy, který si přál zůstat v anonymitě.