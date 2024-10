Stát nabízí obcím po povodních pozemky. Ne všechny lze ale využít

Obce v povodněmi zasažených oblastech vybírají vhodné parcely k náhradní výstavbě domů. Státní pozemkový úřad jich na Jesenicku a Bruntálsku vytipoval čtrnáct set. Převod nabízí obcím zdarma. Ne všechny se ale podle městských úřadů dají využít. Oficiálně o ně navíc zatím nikdo nepožádal. Čas na to je do konce měsíce.

„Přinesli nám seznamy možných pozemků, které by nám Státní pozemkový úřad mohl nabídnout, ale je to napříč katastrem,“ popisuje starosta Široké Nivy Tomáš Spáčil (SNK). Tři velké archy s parcelními čísly získal teprve ve středu – už teď ale ví, že řadu pozemků pro možnou výstavbu nových domů využít nepůjde. Jako příklad dává lokalitu, která byla celá pod vodou a aktuálně v ní stále uklízejí vojáci.

Jinde stát pro výstavbu nabízí části komunikací nebo břehů. „Rozdělili jsme si to, každý to prochází po svém. Máme termín do konce tohoto měsíce,“ doplnil Spáčil. U vhodných pozemků bude muset obec prověřit ještě další okolnosti – třeba shodu s územním plánem.

Klíčový pak bude zájem o výstavbu ze strany lidí zasažených velkou vodou. I to, zda se jim podaří získat finance. Nové domy na pozemcích totiž musí zájemci začít stavět do dvou let.

„Už nejsou síly“

Třeba Jaroslav Mokroš z Široké Nivy už teď ví, že nabídku bude muset odmítnout. O demolici jeho domu statik rozhodl před třemi dny. „Příští měsíc mi bude dvaasedmdesát, na to už nejsou síly,“ přiznává.

Ze Šumperské ulice v Jeseníku budou naopak o náhradní pozemky žádat minimálně tři majitelé domů, které už neexistují. Jeden strhla přímo povodeň, další dva pak demoliční bagry.

Kamil Böhm by se nicméně do domu nevracel, ani kdyby mohl. Poslední povodeň nebyla první, kterou na místě zažil. Teď doufá, že bude moct využít některý z pozemků, které městu nabídl stát. „Někde bokem, abych měl klid. K řece už ne,“ přibližuje.