Po povodních nefungují tři čistírny odpadních vod, oznámil Hladík

Ministři životního prostředí Petr Hladík, zemědělství Marek Výborný (oba KDU-ČSL) a zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) spolu s hlavní hygieničkou Barborou Mackovou komentovali aktuální situaci v regionech, které minulý měsíc zasáhly rozsáhlé povodně. Hladík řekl, že v zasažených regionech zůstávají nefunkční tři čistírny odpadních vod a že ta ústřední v Ostravě by měla začít částečně pracovat do konce roku, naplno pak za čtyři či pět měsíců. Podle Výborného potrvá obnova toků poničených velkou vodou až deset let.

Hladík ujistil, že vláda dělá „konkrétní kroky“ pro to, aby měli obyvatelé postižených oblastí zajištěny běžné věci, jako jsou dodávky pitné vody, funkční kanalizace nebo možnost vytápění svých domů. Uznal, že situace v otázce znečištění není lehká a že některé čističky povodeň výrazně poničila.

Zároveň ale dodal, že Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě, která aktuálně patří do trojice nefunkčních zařízení, by měla do konce roku spustit mechanické čištění a naplno se rozjet za čtyři až pět měsíců. Zároveň apeloval na tamní obyvatele, aby mysleli na to, že „co projde toaletami, skončí následně v řece Odře“.

Výborný rovněž prohlásil, že jeho resort připravuje materiál k dlouhodobým popovodňovým investicím, „bezprostřední opravy“ podle něj řeší Hladíkův resort. Ministr zemědělství doplnil, že se s příslušnými orgány domluvil, že průtok v Odře v česko-polském pohraničí nepoklesne pod 12 kubíků za vteřinu, aby znečištění odplouvalo pryč. Jde podle něj o přibližně dvojnásobek průtoku, který je běžný v sušších obdobích.