Před 80 lety se v Plzni rozpoutalo válečné inferno. Město zasáhlo ničivé bombardování

V dubnu už všichni čekali na mír. Ale noc 17. dubna 1945 znamenala tragédii téměř pro 850 lidí, kteří při náletu zemřeli. Jindřich Fiala má stále živé vzpomínky. „To bylo jako když prasklo potrubí, hukot (...). Táta šel držet dveře, toho to roztrhalo,“ vzpomíná. Přišel o oba rodiče. Do krytu nešli, schovali se doma. „Matka dostala střepinu do hlavy, brácha se zachránil pod dekou v rohu. Ale měl díru v noze,“ popisuje.

Tehdy pětiletý Jindřich Fiala přežil nálet pod neckami, to mu zřejmě zachránilo život. O sirotka se nejdřív staral strýc, který se vrátil z koncentračního tábora. „Ale on jenom plakal a pil, tak si pro mě přišla sociálka a skončil jsem v dětském domově,“ říká. Zážitky z bombardování se mu stále vracely. „Dlouho se mi zdálo, že na mě něco padá. Kamarád, který spal vedle mě, už věděl, co se mnou má dělat. Říkal: Jindro, já jsem u tebe, Jindro…,“ vypráví pamětník.

Plzeňské peklo, stovky mrtvých a zraněných

Právě nálet 17. dubna byl vůbec nejničivější a nejtragičtější ve městě. Se zemí bylo srovnáno na 320 domů, víc než dva tisíce jich bylo poškozených. Stavení, na která padaly bomby, neměla kryty, jen zpevněné sklepy. Byl to nejpustošivější úder, o kterém pamětníci mluvili jako o válečném infernu.

Nálet decimoval i části Plzně Doubravky několik kilometrů od nádraží. I tam se lidé báli o život, mnozí nepřežili. Vzpomínky na smutný konec války zaznamenala Libuše Novotná, při bombardování jí bylo devatenáct let.

„Vzápětí se rozpoutalo peklo vybuchujících bomb a řevu. Držely jsme se s maminkou ve tmě sklepa kolem krku a jedna druhé držela uši,“ cituje historik Jiří Sankot z připravované knihy o plzeňské rodačce.

„Já si myslím, že co do počtu i vůbec té hrůzy, kterou ti lidé museli prožit, že to byla jedna z nejtragičtějších nocí v dějinách Plzně,“ poznamenává historik Karel Foud. „Tři sta čtyřicet spočítaných mrtvých a dalších čtyři sta zraněných, ale nejsou započítáni návštěvníci, kteří v Plzni byli, nebo vojáci, kteří zahynuli. Na nádraží byl lazaretní vůz plný zraněných. Předpokládá se až 850 obětí,“ vyjmenoval historik.

Den po tomto krvavém náletu Plzeň bombardovali Američané. Jejich cílem bylo nádraží ve čtvrti Koterov, ale bomby zasáhly čtvrti Slovany a Petrohrad a zahynulo 79 lidí.