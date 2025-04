Měnínská brána v Brně po opravě představí historii městského opevnění

„Původní představa byla taková, že bránu nastavíme o dvě nebo tři patra, protože původně byla nejvyšší ze všech. Od ní jsme museli ustoupit, ale chceme, aby si návštěvníci co nejvíce užili výstup z přízemí až do třetího patra. Brána bude reprezentovat sama sebe a odvahu města se bránit," vysvětlil Hrůša.

Opravy se zaměří především na interiér budovy. „Specifikum bylo, že to je těsné. Brána samozřejmě nemohla být rozložitá, takže se vejít se všemi těmi současnými požadavky, statikou, a ještě aby zůstal ten nový prostor otevřený a krásný, tak to byl největší zádrhel,“ popsal architekt rekonstrukce Petr Hrůša.

Rekonstrukci, která by měla stát bez daně dvacet sedm milionů, zaplatí město. V opravených prostorách pak vznikne nová expozice, která návštěvníkům přiblíží historii městských hradeb. „Které jsme napřed postavili, abychom město chránili, pak se úspěšně podařilo městu ubránit, takže hradby splnily účel, no a nakonec se hradby musely zbourat, aby se město mohlo dál rozvíjet,“ poznamenal Šolc.

Vývoj hradeb ve třech patrech

Vývoji brněnských hradeb se budou věnovat tři patra historické budovy. „V prvním patře budeme prezentovat, jak a proč se Brno do hradeb uzavíralo a jak vznikl systém pěti bran. V druhém patře na to navážeme testem opevnění, kdy připomeneme největší test, tedy rok 1645. To, co se tehdy nepovedlo Švédům, bylo nutné udělat v polovině 19. století, kdy bylo třeba město otevřít a hradeb se zbavit. Tomu bude věnováno poslední patro,“ popsal budoucí expozici její kurátor Tomáš Koch z Muzea města Brna.

Dnešní podoba Měnínské brány pochází z období kolem roku 1500 a jde o jedinou dochovanou bránu z původních pěti. Poslední rekonstrukcí prošla v 70. letech, kdy ji do správy dostalo Muzeum města Brna. Pořádalo v ní krátkodobé i dlouhodobé výstavy, například Brno a zbraně staletí v letech 1983 až 1990, Brána času v letech 2002 až 2010 a Muzeum hraček v letech 2010 až 2020. Poté byla kvůli špatnému stavu uzavřena.