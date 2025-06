Většina Čechů chce do penze nejpozději v šedesáti, nespoří si ale dost

Více než polovina Čechů by chtěla do důchodu nejpozději v šedesáti letech, vyplývá z průzkumu agentury Ipsos. Jenže s rostoucí délkou dožití by to pro lidi znamenalo i třicet let života s omezeným příjmem. Na tento aspekt se však podle finančníků budoucí senioři nepřipravují dostatečně.