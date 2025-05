Kondice důchodového systému se oproti loňsku lepší

Systém penzí byl další měsíc v lepší kondici než loni. V březnu skončil ve zhruba dvanáctimiliardovém mínusu, což je proti loňsku poloviční deficit. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by příjmy a výdaje důchodového účtu mohly být vyrovnané už příští rok.

Na jednoho důchodce na konci března pracovalo 2,65 poplatníka. Podíl mírně roste od roku 2018 a nyní poskočil výrazněji – avšak jen díky povinné evidenci takzvaných dohodářů.

Trend bude do budoucna opačný, největší zlom podle demografů přijde po roce 2040. „To budou do důchodu postupně odcházet silné populační ročníky narozené v sedmdesátých letech minulého století. Naopak noví pracující budou slabé ročníky narozené někdy před deseti lety,“ vysvětluje odborný asistent katedry demografie pražské VŠE Tomáš Fiala. V budoucnu by tak na jednoho důchodce připadali dva poplatníci.

Trend může zvrátit vyšší porodnost nebo migrace. To ale podle Fialy nemusí být jednoduché, protože „porodnost klesá v celé Evropě, tudíž o migranty bude zájem i jinde“. „Jde o to, co jim může nabídnout naše země a jak je motivovat,“ říká expert.