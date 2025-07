Dobrovolničila už čtvrtina Čechů, ročně má tato pomoc hodnotu desítek miliard

Češi a Češky v minulém roce odpracovali bez nároku na odměnu pro osoby mimo svoji domácnost a rodinu, pro zranitelné skupiny a pro přírodu celkem asi 95 tisíc plných úvazků, které měly dohromady hodnotu přes 34 miliard korun. Spočítali to sociologové z agentury STEM pro studii Index solidarity. Nějakou měrou se podle nich v minulém roce do pomáhání bez nároku na odměnu zapojil každý třetí dospělý.

Proč vlastně Češi tolik pomáhají? Ředitel výzkumu STEM Jaromír Mazák na to nemá úplně jednoznačnou odpověď. „Češi jsou velmi akceschopní. Viděli jsme to během války na Ukrajině, ale také třeba během covidu nebo tornáda na Moravě, případně u povodní.“

To je podle něj velmi důležité, protože pomáhající při tom překračují hranice svých sociálních bublin. „Momenty, kdy si pomáháme, důvěru naopak upevňují a mohou pomoci tomu, jak jako společnost fungujeme,“ doplňuje Mazák.

Může se zdát, že do klasického dobrovolnictví se Češi příliš nezapojují, například ve srovnání s Američany, kde je to zcela běžná součást života většiny lidí. To je ale podle Mazáka poněkud zavádějící pohled. Zajímavé totiž je, uvádí vědec, že významná část lidí pomáhá v jedné organizaci velmi dlouhodobě, často přes deset let, a pomoc jiným je tedy pro ně zásadní částí jejich života.