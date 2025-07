Lidé v Česku si už smí změnit pohlaví bez kastrace

„Člověk si musí projít psychiatrickým a psychologickým kolečkem. Endokrinologie, praktický lékař, a když všichni usoudili, že to je v pořádku, tak mi paní doktorka stanovila na začátku roku 2021 hormonální léčbu,“ říká Jaden Lemmens.

„Oni (zdravotní personál) nevědí. Přijdou do čekárny a řeknou ‚paní Lemmens‘ a všichni koukají, že se zvednu já,“ popisuje náročné každodenní situace, kterým musí čelit Jaden.

„(Transgender lidé) jinou možnost neměli, a pokud se nechtěli víc trápit v tom nesprávném těle, museli volit pro sebe to menší zlo,“ popsal dopady ještě v roce 2024 platné legislativy sexuolog Pavel Turčan.

Nutnost operace zrušil loni Ústavní soud, jelikož byla podle něj neslučitelná s lidskou důstojností. Zákonodárci ovšem jinou úpravu dosud nepřijali, přestože na ní pracovalo ministerstvo spravedlnosti.

Zatím není jasné, jak bude vypadat nová legislativní úprava

„Bohužel se v rámci Poslanecké sněmovny nepodařilo nalézt shodu na tom, jak by bylo možné požadavky Ústavního soudu splnit,“ říká náměstek ministra spravedlnosti za hnutí STAN Karel Dvořák.

Na rozhodnutí nejvyšší instance tak reagovala ministerstva zdravotnictví a vnitra, která připravila alespoň nezávaznou metodiku. „Máme za to, že to samozřejmě je věcí parlamentu, který v budoucnu může rozhodnout, že stačí pouze sebeurčení. To znamená přijít a prohlásit změnu stavu na matriku bez jakéhokoliv medicínského zákroku,“ doplnil vrchní ředitel pro legislativu a právo ministerstva zdravotnictví Radek Policar.