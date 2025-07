Nejde o ekonomické cíle, míní o amerických clech Rusnok. Je to chaos, říká Hnát

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že na Kanadu se bude od 1. srpna vztahovat při dovozu zboží do Spojených států clo 35 procent. Podle tiskových agentur se tak vyjádřil v dopise kanadskému premiérovi Marku Carneymu. Zbývajícím obchodním partnerům, kteří dosud podobný dopis neobdrželi nebo nedosáhli rámcových dohod, budou Spojené státy účtovat plošnou celní sazbu patnáct nebo dvacet procent, řekl šéf Bílého domu stanici NBC News. Dopis dostane i Evropská unie, podle Trumpa se tak má stát brzy.

Rusnok míní, že z některých příkladů lze vidět, že nejde tolik o obchod ani o americký schodek v obchodě. „Jde tam i o nějaké politické cíle – viz Brazílie, Čína, Mexiko a další,“ narážel Rusnok na to, že například na import z Brazílie do USA se bude vztahovat padesátiprocentní clo. „Potom je tam standardní chaos, který tato administrativa produkuje.“ Ačkoliv trhy vypadají, že si do určité míry „zvykly“, podle Rusnoka ukazují, že jsou nervózní. „Ta nejistota zejména do budoucna se tam projevuje.“