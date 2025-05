Muž na Bulovce s podezřením na nebezpečnou nákazu je ve stabilizovaném stavu

Transport pacienta z Nemocnice Tábor do Prahy

Pacient přijatý v pátek do pražské Fakultní nemocnice Bulovka s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je ve stabilizovaném stavu. Je to Američan, který se pohyboval v oblasti Konga. Výsledky testů, které určí typ nákazy, budou zřejmě v sobotu odpoledne, vzorky nemocnice poslala do berlínského Institutu Roberta Kocha, řekla mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová.