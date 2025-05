Střelba ve fitness centru v Las Vegas si vyžádala dva mrtvé

Jeden ze zraněných je v kritickém stavu. Policie uvedla, že vyšetřuje, jaký měl útočník motiv. Zastřelila ho, když utíkal ze dveří posilovny.

Gary Steward, který mířil do posilovny s ještě jedním člověkem, řekl, že jim zachránilo život to, že se zastavili v obchodě se sportovní výživou. Pokud by tak neučinili, došli by na recepci, kde byl střelec. Když přicházeli k posilovně, viděli, jak se tříští sklo, a běželi zpátky na parkoviště. „Celé je to divné. (...) Kdo střílí ve fitku?“ ptá se Steward.

V říjnu 2017 se Las Vegas stalo dějištěm nejtragičtějšího masakru střelnou zbraní v USA. Útočník z hotelového pokoje zastřelil 58 lidí, kteří přišli na koncert country hudby pod širým nebem. Dalších více než pět set osob zranil.