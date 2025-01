Saunový svět nebo fitness zóna. Alžbětiny lázně se mají modernizovat

Vedení Alžbětiných lázní v centru Karlových Varů se ujala nová krizová manažerka. Má zachránit roky ztrátový provoz a také najít prostředky na rozsáhlou rekonstrukci odhadem za miliardu korun. Poslední veřejné městské lázně chtěla radnice nejprve pronajmout, pak také prodat. To nakonec odmítla veřejnost i část opozice. Do lázní magistrát v posledních letech každoročně investoval na dvacet milionů.

Manažerka Miluše Bartoňková oficiálně do funkce nastoupila ve čtvrtek odpoledne. Jejím úkolem bude vymyslet způsoby, jak zajistit, aby Alžbětiny lázně byly ziskové. Ty ale trápí problémy. Nejen, že objekt z roku 1906 potřebuje nákladnou rekonstrukci, navíc se provoz, který pamatuje zlatou éru lázeňství, musí přizpůsobit moderním wellness trendům. Zároveň by ale měly lázně dál zůstat otevřené veřejnosti tak, jak tomu bylo po celou dobu jejich existence.

„Primárním cílem je udržení veřejné služby, aby se lázně zachovaly i pro budoucí generace, především obyvatele kraje,“ nastínila Bartoňková pro ČT24 s tím, že důležité samozřejmě také je, aby si na sebe vydělaly – včetně investic do budoucího rozvoje.

Doplnila, že jejím úkolem bude především hledat externí zdroje financování, aby se podařilo budovu Alžbětiných lázní zachránit, zrekonstruovat a modernizovat. „V mezičase je nutná optimalizace stávajících činností, aby se snížily provozní náklady,“ řekla manažerka. Úspory ale podle ní nemají dopadnout na kvalitu služeb lázní.

Plány do budoucna

Podle Bartoňkové už existuje i vize toho, jak by Alžbětiny lázně mohly vypadat do budoucna. „Vedle tradičních procedur by se nabízelo také moderní wellness, beauty klinika, saunový svět, bazén císařovny Sisi, profesionální fitness zóna a longevity klinika,“ vyjmenovala. Poslední zmíněné zařízení by nabízelo terapeutické metody zaměřené na prodlužování zdravého života a zlepšení celkové vitality.

Sílu Alžbětiných lázní vidí Bartoňková v tom, že jsou na rozdíl například od hotelových wellness provozů otevřené všem, ne jen ubytovaným hostům, a zájemci si v nich například mohou zakoupit jen jednu konkrétní proceduru bez návaznosti na lázeňský pobyt. Alžbětiny lázně totiž jako jedny z mála nemají vlastní ubytovací kapacity, protože v době jejich budování se předpokládalo, že lidé do nich budou za péčí docházet.