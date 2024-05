Řešíme výdajovou stránků penzí, ne příjmovou, řekl Juchelka. Máme snad zvyšovat daně, ptal se Michálek

ČT24

, mvr

před 25 m minutami | Zdroj: ČT24

Události, komentáře: Místopředseda poslaneckého klubu ANO Aleš Juchelka a předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek v debatě o důchodové reformě (zdroj: ČT24)

Sněmovní debata o penzijní reformě je zatím kultivovaná, shodli se v Událostech, komentářích předseda sněmovního ústavně-právního výboru Jakub Michálek (Piráti) a místopředseda poslaneckého klubu ANO a člen výboru pro sociální politiku Aleš Juchelka. Opoziční poslanec přesto vládní reformu penzí kritizuje. Juchelka řekl, že se řeší změny jen u výdajové stránky důchodů, je prý třeba najít nové způsoby, jak dostat do státní kasy víc peněz na penze. Máme zvyšovat daně, ptal se Michálek. Podle něj to byla právě vláda ANO, která výrazně snížila daň z příjmů.

Michálek průběh jednání sněmovny o penzijní reformě chválí. „Probíhá kultivovaná diskuze. Myslím si, že je to velmi příjemné zlepšení oproti těm předchozím sporným věcem, na kterých jsme se s opozicí neshodli. Tentokrát je to jednání velmi věcné a všichni řečníci se drží toho tématu, kterým je důchodová reforma,“ uvedl. Věří, že takto korektně by to mohlo pokračovat i dál. „Já to taktéž kvituji,“ souhlasil Juchelka. Souhlasí zároveň s tím, že tady nějaký problém je, a pokud by k žádným změnám nedošlo, mohl by být ještě větší. „Na tom jsme se shodli i na schůzce u pana prezidenta. V roce 2050, což je za 26 let, opravdu nevíme, co bude, jak bude vypadat pracovní trh, jestli budeme třeba danit některé nové věci. Predikce, kterou teď čteme v důvodové zprávě, je až od roku 2050. Není tam ani řádka o tom, co se stane s rozpočtem u změny řádných valorizací v roce 2026 nebo 2027, 2028, 2030 či 2041. Ale víme naopak úplně přesně, kdy kdo půjde do důchodu,“ upozornil. Juchelka souhlasí s tím, že je lepší se připravovat na to horší, a pak mít třeba o něco vyšší důchody. „Ale my v tuto chvíli řešíme parametrické kosmetické změny pouze u výdajové stránky důchodů. To znamená, že sekáme tam, kde ti starobní důchodci budou biti na svém příjmu starobního důchodu, tím pádem dle našeho názoru budou padat do dávkového sociálního systému,“ uvedl.

Podle Michálka je nutné řešit tuto otázku co možná nejdříve. „Kdykoliv se bavím s lidmi, třeba ve věku padesáti nebo čtyřiceti let, tak se samozřejmě ptají, co s nimi bude, protože vědí, že za dvacet let v tom důchodu budou. Takže logicky chtějí slyšet odpověď, chtějí mít jistotu, že ty peníze teď neprobendíme na systému, který je mimořádně štědrý, ale který je nastaven tak, že skončí, pokud nebudeme nic dělat, velkými ekonomickými problémy,“ reagoval. Právě proto, že nikdo neví, jak bude ekonomika vypadat za desítky let, je podle Michálka nutné se na všechny možné varianty připravit. „Představa, že přijde robotizace nebo digitalizace, a vyřeší se problém 400 miliard korun tím, že tady bude více robotů, myslím si, že to je úplně utopické. Pokud by takto zásadní změny přišly, tak spíš na ně budeme reagovat v rovině třeba daňového mixu z hlediska zdanění kapitálu versus práce,“ vysvětlil. Michálek upozornil také na to, že zatímco kdysi na jeden seniorský pár vydělávalo deset pracujících lidí, dnes je to podle jeho slov jenom pět. „Za dvacet let to budou už jenom tři pracující na jeden seniorský pár,“ sdělil s tím, že jde o demografické změny, které tady jsou, ať už chceme či nechceme. Vyšší věk pro odchod do penze Vláda prosazuje také zvyšování věku odchodu do penze, což opozice striktně odmítá. Věk pro odchod do důchodu roste i teď, přesto to vláda Andreje Babiše (ANO) v minulém volebním období nezastavila. Juchelka to vysvětlil tím, že ještě nebylo dosaženo věku 65 let. Další navyšování věku odchodu do důchodu ale odmítá. „Část těch obyvatel skutečně nebude moci pracovat více než přes 65 let,“ uvedl.

Juchelka také řekl, že podle výpočtu současné vlády by měli lidé, kteří se narodí v roce 2024, jít do penze v 73 letech a osmi měsících. „Nevím, které profese má tato vláda na mysli, aby v takovém věku odcházeli do penze,“ uvedl. Hnutí ANO přitom už dříve hovořilo o tom, že zřejmě bude nutné navyšovat věk pro odchod do důchodu nad hranici 65 let. Juchelka řekl, že toto přehodnotili. „Vyvíjí se to prostě a jednoduše jinak. Důchody, na které tato vláda sáhla jenom z leknutí z toho, že má vysoké schodky díky špatné hospodařské politice, díky vysoké inflaci, díky vysokým cenám energií, tak si řekla 'musíme sáhnout někde v rámci státního rozpočtu na nějaké peníze'. Vzala tu největší kapitolu, což jsou starobní důchody, a začala tam řezat, a lživě to nazývat důchodovou reformou,“ ohradil se. Kde vzít další peníze na důchody? Na otázku, proč se vláda nesnaží najít nové přijmy systému, se Michálek zeptal, zda má vláda ještě víc zvyšovat daně. „Pokud se nepletu, tak to byla jejich vláda (hnutí ANO), která rekordním způsobem snížila daň z příjmů, a to dokonce tak, že to bylo celé na dluh,“ řekl. Bylo to však i díky podpoře součané vládní ODS a opoziční SPD, což Michálek potvrdil. „Bylo to sto miliard do minusu. Byla to chyba, protože to nebylo nijak kryté,“ upozornil. Juchelka také upozornil, že se zvýšila daň z nemovitosti. „Pane Juchelko, možná víte, že daně z nemovitosti nejsou příjmové daně, to jsou majetkové daně. Ale skutečně, my jsme sebrali tu odvahu a změnili jsme daňový mix, protože když se podívate na to, jak to vypadá ve vyspělých státech OECD, tak Česká republika měla třetinové daně z majetku oproti ostatním státům,“ upozornil Michálek.