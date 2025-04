Odpadové firmy chtějí místo zálohování plastů zlepšit třídění

Vládní koalice už nepočítá s tím, že by v aktuálním volebním období stihla prosadit zálohování PET lahví a plechovek. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) se ale Česko zálohám do několika let nevyhne. Odpadové firmy naopak chtějí zlepšovat třídění.

Zastánci zálohování nesouhlasí

Podle zastánců zálohování to ale neřeší hlavní problém. Tedy jak z PET lahve vyrobit opět PET lahev. „Na spoustu lidí, kteří nyní netřídí, funguje jenom finanční motivace. Zároveň je důležité, že u PET lahví získáme materiál, ze kterého půjdou vyrábět nové, což se nyní děje jenom v omezené míře a materiál musíme dovážet, protože tady zálohový systém nemáme,“ míní mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Podle nového nařízení Evropské unie mají členské státy zavést zálohy, aby se v roce 2029 vytřídilo devadesát procent nápojových obalů. Jinak by to už v příštím roce musely dokázat z osmdesáti procent a mít jasný plán, jak třídění ještě zlepšit.

„Co se týká PET lahví, tam nějaká šance zlepšit třídění je. U plechovek je to v podstatě nereálné. To znamená, že už nyní se dá konstatovat, že Česká republika cíle nesplní,“ říká Hladík. „Věřím tomu, že v letech 2026 a 2027 to dokážeme. A pokud to Češi dokázali v roce 2019 s PET lahvemi, tak proč by to samé nedokázali s plechovkami do pěti set tisíc kontejnerů,“ oponuje Havelka.