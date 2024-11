Úřad práce zruší přes pětinu svých poboček

Úřad práce se chystá postupně zrušit 83 svých poboček v Česku, tedy více než pětinu. Týkat se to má hlavně malých pracovišť. Pracují v nich čtyři stovky zaměstnanců. Propouštění se ale nechystá, pracovníci by se měli přesunout do větších poboček, řekl mluvčí generálního ředitelství Úřadu práce Michal Kovařík.

Dopravní dostupnost pracovišť

Analýza se zaměřila na spádové oblasti. Autoři sledovali to, kolik lidí se dostane do úřadu veřejnou dopravou do 45 minut a autem do 25 minut. Roli hrál také počet a velikost takzvaných vyloučených lokalit. Využila se i data mobilních operátorů o pohybu lidí v daném místě. Zohlednil se i počet úředníků v pobočce. Jednotlivá pracoviště se pak bodovala.

Podle výsledků autoři vybrali 83 pracovišť ve všech krajích kromě Prahy, po jejichž zrušení se ke službám úřadu práce do 45 minut veřejnou dopravou dojede 98,9 procenta obyvatel a do 25 minut autem pak 99,7 procenta.

Chystanou optimalizaci sítě poboček pracovních úřadů oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) loni v létě. Sdělil tehdy, že je plánované rušení pracovišť možné díky digitalizaci a už se kvůli němu zastavil nábor nových pracovníků. Přeměna se měla uskutečnit do dvou let.