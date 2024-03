Během pěti let přijde o zaměstnání 300 tisíc lidí, uvedl ředitel Úřadu práce. Posilujte své dovednosti, apeloval

Zhruba 300 tisícům lidí podle ředitele Úřadu práce (ÚP) Daniela Krištofa v následujících pěti letech hrozí ztráta zaměstnání, asi milion jich bude muset posílit své profesní dovednosti. Trh práce čekají s technologickým vývojem změny, na které se úřad snaží uchazeče připravit. Nabízí tak například rekvalifikační kurzy, do kterých se nad očekávání zapojují mladí lidé. Mezi uchazeči ve vyšším věku, kteří jsou často ztrátou práce ohrožení, je však zájem nízký. Uvedl to v pořadu Události, komentáře.

Potvrzují se ale podle něj předpoklady analytiků, o jaké profese bude větší zájem a o které bude naopak zájem klesat. „Nízkokvalifikované profese, které byly dlouhoudobě doménou České republiky, tam zájem klesá. Naopak o IT profese, řemesla a třeba o sociální pracovníky a zdravotní sestry je zájem pořád vysoký i v době, kdy máme více uchazečů o zaměstnání než otevřených pozic,“ popsal Krištof.

Nezaměstnanost v České republice stagnuje, patří k nejnižším v Evropě. „Jsme na magických čtyřech procentech. Je to třetí nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Z tohoto důvodu asi není důvod k panice,“ řekl Krištof.

Trh práce ovlivňuje i inflace, která v poslední době lidem zkrátila platy a mzdy, přestože čísla na výplatních páskách vypadala pořád stejně. Rostou tak očekávání směrem ke zvyšování pracovního ohodnocení. Podle Krištofa „raketově narůstá“ lidí, kteří práci mají, ale zvažují, jak svou pozici na trhu práce posílit. „Přibývají nám tisíce zájemců, kteří s námi konzultují, jak se rekvalifikovat, posílit svoje dovednosti (...), aby vydělávali víc. Nebo aby do budoucna o svoji práci nepřišli,“ uvedl Krištof.

Předmětem debat je budoucí uplatnění například v oblasti informačních technologií, kterou čeká změna spojená s rozvojem umělé inteligence. „Zrovna IT ale není oblast, kde by umělá inteligence snížila potřebu. To jsou jiné profese, které mohou z trhu skutečně vymizet,“ objasnil.

Rekvalifikačních kurzů využívají nad očekávaní mladí lidé

Zhruba milion zaměstnanců podle něj bude muset posílit své dosavadní dovednosti, zhruba 300 tisíc jich kvůli vývoji v následujících pěti letech o práci přijde. „Výzva je pečovat o své dovednosti a průběžně je doplňovat. Není to tak, že člověk dostal vzdělání na základní, střední, vysoké škole, a to už stačí,“ nastínil.

Úřad práce má webové stránky, na kterých nabízí rekvalifikační kurzy. Tyto nabídky Úřadu práce podle Krištofa nad očekávání využívají mladí lidé a lidé v produktivním věku. Naopak zájemců ve vyšším věku je méně. „Přitom víme, že právě oni často vypadávají z trhu práce, protože nemají digitální dovednosti,“ uvedl.

„Jsou tam kurzy, které by i mě bavily. Například Czechitas tam mají krásný kurz základů digitálních dovedností,“ popsal. Konkrétně u něj ÚP hradí uchazeči deset tisíc korun z celkové dvanáctitisícové ceny.