Nezaměstnanost v Česku v únoru zůstala na lednových čtyřech procentech, volných míst přibylo

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od patnácti do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v únoru 272 376.

Z dat Úřadu práce také vyplývá, že od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 do konce letošního února získalo práci téměř 383 500 Ukrajinců s dočasnou ochranou. Někteří se mezitím již vrátili zpět na Ukrajinu nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci ledna jich v Česku pracovalo 121 338. Nejvíce, zhruba 21 600, ve Středočeském kraji, následovaly Plzeňský kraj s 16 800 a Praha se 14 900 zaměstnanými uprchlíky.

Nejčastěji pracovali jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě, dále také jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které tolik potřebovali, uvedl ÚP ČR.