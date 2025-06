Mladí praktici žádají víc podpory od státu

„Mzda, kterou mladý lékař dostává, je zhruba poloviční, než jakou by dostával, kdybychom dotaci získali,“ podělil se o svou zkušenost praktický lékař Ondřej Sobotka. Ve své ordinaci v Praze-Spořilově už dovedl k atestaci několik mladších kolegů i díky programu dotace. Ne vždy ji ale získal, přestože kapacitu na lékaře by měl.

„Pod čarou“ skončilo 84 ordinací, kde chtěli praktičtí lékaři školit své mladší kolegy. Spolek Mladí praktici proto v otevřeném dopise vyzval ministry financí a zdravotnictví, aby navýšili počty rezidenčních míst ze 140 na dvě stě a zvedli dotaci o pětadvacet procent.

Jednak kvůli rostoucímu počtu pacientů ve vyšším věku, a tedy i s komplikacemi. „Druhá věc je, že i sami praktičtí lékaři mají průměrný věk 55 let a vypadá to, že během deseti patnácti let polovina z nich odejde do důchodu,“ doplnila místopředsedkyně spolku Marika Svatošová.