Kvůli požáru u Splitu byly evakuovány desítky českých turistů

Cestovní kanceláře evidují v Chorvatsku desítky českých turistů, kteří museli být v sobotu preventivně evakuováni kvůli požáru poblíž druhého největšího města Splitu. Podle zpráv médií hoří v obcích Pisak a Marušići. „Nikdo není ohrožen na zdraví ani na životě,“ sdělil ve vysílání ČT24 místopředseda Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Jan Papež. Kanceláře podle něj turistům většinou zařizují přesun do jiných ubytování v nezasažených lokalitách.

Kanceláře zároveň turistům předávají další pokyny podle doporučení místních úřadů a také českého ministerstva zahraničí. Papež každému, kdo odjíždí na dovolenou, a to nejen do Chorvatska, doporučil, aby se zaregistroval do systému Drozd, v rámci něhož je možné ho okamžitě informovat o hrozícím nebezpečí.