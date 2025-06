Bahna předvádí vojenskou techniku i ukázky akce

Dostat se ráno na místo dění nebylo jednoduché. Kolony aut se táhly dlouhé kilometry před bývalým výcvikovým prostorem. Na pořádek a bezpečnost dohlížely desítky lidí, policie i další složky záchranného systému.

Během dopoledne se bez oficialit přijel na přehlídku podívat i prezident České republiky Petr Pavel. Poobědval s vojáky a stejně jako tisíce dalších lidí se podíval na techniku a hovořil s vojáky.

Armáda potřebuje lidi, připomněli Řehka a Černochová

V úvodu akce ministryně obrany Jana Černochová (ODS) připomněla, že na letošní rok připadá i výročí 80 let od konce druhé světové války. „A je mezi námi stále ještě pár veteránů, před kterými je třeba se sklonit a poděkovat jim, že žijeme dnes ve svobodném státě. A není to samozřejmost, vzhledem k tomu, co se odehrává pár set kilometrů daleko,“ řekla Černochová.

Ministryně obrany i náčelník generálního štábu Karel Řehka upozornili, že síla armády není jen v technice, ale zejména v lidech, kterých se ale armádě v poslední době nedostává.