V úterý zemřel historik a iberoamerikanista Josef Opatrný, bylo mu 79 let. Informaci Institutu Cervantes potvrdila agentuře ČTK Monika Brenišínová ze Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde Opatrný působil. Byl předním znalcem vývoje česko-latinskoamerických vztahů a uznávaným expertem na dějiny Kuby a obecné problémy světových dějin.

Z hlediska vědecké činnosti byl podle historičky Markéty Křížové ze Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) nejdůležitější zájem Opatrného o dějiny Karibiku, především Kuby.

„Dával dějiny Kuby vždycky do širšího kontextu dějin Latinské Ameriky, což bylo hrozně důležité. Měl na to pohled, řekněme nekoloniální, pohled ze střední Evropy, takže to byly nové přístupy, nové perspektivy, které byly pro historiky španělské, severoamerické nebo latinskoamerické velmi osvěžující,“ řekla.

Byl podle ní neúnavným pedagogem, který učil tisíce českých i zahraničních studentů. „Byl skutečně čestným, velkorysým a zároveň velice skromným člověkem,“ dodala.

Desítky monografií, stovky studií, vyznamenání ve Španělsku i Mexiku

Opatrný vystudoval na FF UK, v roce 1992 získal docenturu a v roce 1995 byl jmenován profesorem, vyplývá z informací na webu Střediska ibero-amerických studií FF UK.

Podílel se například na dodnes nenahrazených kolektivních dějinách Latinské Ameriky. Za celou dobu svého působení na FF UK absolvoval mnoho zahraničních badatelských pobytů, publikoval několik desítek odborných i popularizačních monografií, stovky studií. Každoročně pořádal vědecká symposia zaměřená na dějiny česko-latinskoamerických vztahů a dějiny karibské oblasti. Je známý i jako autor mnoha popularizačních děl z dějin Latinské Ameriky.

V roce 2002 ho španělský král Juan Carlos I. za přínos k šíření kulturních vztahů vyznamenal řádem Isabely Kastilské a v roce 2008 řádem Za civilní zásluhy. Mexická vláda ho v roce 2018 ocenila prestižním řádem Mexického orla. Ve stejném roce jej český ministr zahraničí vyznamenal oceněním Gratias Agit, které se uděluje za reprezentaci Česka v zahraničí. V roce 2020 obdržel stříbrnou medaili Univerzity Karlovy za významné celoživotní dílo v oboru iberoamerikanistiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na univerzitě.