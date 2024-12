Venezuelští opoziční lídři převzali Sacharovovu cenu. Věnovali ji lidu

Představitelé venezuelské opozice María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia v úterý ve Štrasburku od předsedkyně Evropského parlamentu (EP) Roberty Metsolové dostali Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. González ocenění převzal osobně, Machadová v zastoupení své dcery Any Coriny Sosové.

González, kterého Evropský parlament v zářijovém usnesení označil za legitimního zvoleného prezidenta Venezuely, opustil zemi v září poté, co na něj Madurův režim vydal zatykač.

Machadová patří mezi vedoucí osobnosti venezuelské opozice a hlavní opoziční blok ji vybral za kandidátku v červencových prezidentských volbách. Volební úřady jí ale neumožnily kandidovat a místo ní o křeslo hlavy státu usiloval právě González. Opozice na základě zápisových archů z volebních místností tvrdí, že ve volbách zvítězil, ale úřady za vítěze prohlásily Madura.

Přítomnost Venezuelanů v exilu

Z návštěvnické galerie předání ceny sledovali zástupci Venezuelanů v exilu, kteří si přinesli vlajku své země. „Dovolte mi, abych promluvila přímo k vám: tento parlament stojí při vás, při venezuelském lidu bojujícím za demokracii,“ pronesla Metsolová na jejich adresu.

Vítěze Sacharovovy ceny vybírá takzvaná konference předsedů, která se skládá z předsedkyně EP Metsolové a šéfů jednotlivých parlamentních frakcí. Do užšího výběru se letos dostali ještě ázerbájdžánský protikorupční aktivista a akademik Gubad Ibadoghlu a ženské organizace Women Wage Peace a Women of The Sun, které usilují o konec konfliktu mezi Izraelem a Palestinci.

Ocenění za podporu lidských práv a základních svobod pojmenované po sovětském disidentovi Andreji Sacharovovi je spojeno s odměnou 50 tisíc eur (1,25 milionu korun). Loni EP cenu posmrtně udělil Mahse Amíníové, která zemřela v roce 2022 po zatčení íránskou mravnostní policií. Její smrt v zemi rozpoutala masové protirežimní protesty.