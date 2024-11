ŽIVĚ: Poslanci debatují o důchodové reformě

Ještě před začátkem jednání se konal brífink vládní koalice. Představitelé koaličního tábora na něm potvrdili, že na penzijní novele mají shodu včetně omezení původně plánovaného okruhu pracovníků v náročných profesích s nárokem na dřívější odchod do penze na asi desetinu.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že lidem v rizikových profesích, které nebyly zahrnuty do skupiny s nárokem na předčasný odchod do důchodu, by podle dohody vládní koalice měli zaměstnavatelé přispívat povinně čtyři procenta mzdy do penzijního připojištění. Zaměstnanci si pak budou moct vybrat, jak s příspěvkem naloží. Podle poslance STAN Viktora Vojtka by mohli díky změně odcházet do předdůchodů i pět let před standardním věkem odchodu do důchodu. Výhodu zvolené formy podpory vidí v systému třetího důchodového pilíře.