Ve sněmovně čekají dvě stovky zákonů, prioritu mají rozpočet a penze

Na dvě stovky předložených zákonů ještě rok před volbami poslanci nestihli projednat. U více než poloviny ani nezačali a k některým se už dostat ani neplánují. Řada dalších je opozičních. Na začátku procesu jsou i vládní normy – včetně těch, které chce koalice schválit do konce roku. To se týká třeba revize dávek. Ještě větší prioritu mají rozpočet na příští rok a penzijní reforma. Sněmovna o ní začne jednat v závěrečné fázi ve středu. Předchozí debaty zabraly několik dní.

„Jsou to priority, které musíme prosadit a prosadíme, ale zároveň s nimi strávíme kvůli obstrukcím opozice hodně času a ty ostatní věci, které jsou připravené, tak ty, co mají platit od nového roku, budeme chtít určitě stihnout,“ řekla šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Bývalý místopředseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) míní, že už se toho od prvního čtení nestihne tolik. „Jedině že by tomu dali zase absolutní prioritu. Ale zase, když se něco tlačí silou, tak to někdy ve sněmovně dopadne, jak to znáte. Můžeme tady být po nocích, ale v podstatě se to nezrychlí,“ podotkl.