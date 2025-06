Protestující v Tbilisi „usvědčují“ čínské kamery rozpoznávající obličeje

„Protesty jsou vždy (v Tbilisi) mediálně pokryty drony – bývají vidět dva tři. Když se jedná o dron, který je hodně vysoko, je to dron televize napojené na gruzínskou vládu – ten snímá protesty seshora, aby ukazoval, že je tam málo lidí. Naopak opoziční drony jsou ty, které jsou poblíž protestujících, aby naopak ukazovaly, že je tam hodně lidí,“ popsala doktorandka.

Demonstrace od začátku provází násilí a zadržování, a to i opozičních představitelů – za poslední měsíc došlo ke dvěma takovým případům .

Gruzií stále zmítají protesty proti dle opozice zfalšovaným parlamentním volbám a pozastavení jednání o vstupu do Evropské unie ze strany tamních úřadů. Premiér Irakli Kobachidze však kritiku o nepravosti voleb odmítá a tvrdí, že byly spravedlivé, svobodné a demokratické.

Podle serveru OC Media probíhají v posledních měsících až na výjimky protesty na Rustaveliho třídě v relativně klidné atmosféře. Kavkazský list však upozornil, že za tím může stát nové represivní opatření ze strany gruzínských úřadů, a to chytré kamery, které dokáží rozlišit obličeje, na základě čehož jsou protestující postihováni.

Server popsal, že jsou vhodné pro zaměření na jednotlivce – mají být otočné a ovládané na dálku, navíc s funkcí rozpoznávání pohlaví či věku a emocí. Kamery také díky přiblížení dokáží ze vzdálenosti asi čtyřiceti metrů přečíst, co člověk například píše na svém telefonu.

Kamery uvedené v nabídce se však dle kavkazského serveru výrazně lišily od většiny do té doby používaných. Podle oficiálních dokumentů ministerstvo nakoupilo čínské modely Dahua PTZ, které na rozdíl od standardních pouličních kamer nabízejí řadu funkcí.

Na třídě Rustaveli, která je hlavní tepnou Tbilisi a nachází se na ní budova parlamentu, byly kamery vždy. V červenci 2022 však byly nad vchod parlamentu instalovány kamery další, což vyvolalo otázky, zda to nesouvisí s protivládními protesty, píše OC Media s tím, že tehdy ale nebyly použity k postihování protestujících.

Server OC Media upozornil na případ, kdy kamera záměrně sledovala pohyb protestujícího a ve chvíli, kdy člověk začal číst nějaké papíry, přiblížila obraz, aby zachytila, o jaký dokument se jedná. Tento případ posílil podezření, že kamery jsou ovládány ručně, nikoli automaticky, což znamená, že se na procesu podílejí konkrétní osoby, dodává list.

Kamery jsou také nainstalovány tak, aby byly těžko přístupné, a zároveň umožňují dobré pozorování protestů z výšky, přibližuje server. Poukazuje také na to, že po pěti měsících demonstrací je na budově parlamentu a v jejím okolí umístěno přibližně čtyřicet kamer, z toho asi patnáct zmíněných modelů Dahua PTZ. Právník Davituri poznamenal, že před 28. listopadem 2024 jich na místě nebyla ani polovina.

Postupem času se nové kamery PTZ objevily i na dalších místech protestů a podél tras častých pochodů, takže protestující jsou zranitelní i mimo parlament, píše server OC Media.

Lidé nemají co ztratit, říká doktorandka

„Počet kamer se určitě zvýšil a je velká šance, že to budou čínské přístroje, protože gruzínská vláda hodně spolupracuje s tou čínskou,“ podotkla Sutterová.

Doktorandka z Univerzity Karlovy se však nedomnívá, že by nové represivní postupy gruzínské vlády měly demonstranty odradit. „Pokuty jsou drahé, platy jsou nízké, ale lidé si budou říkat, že nemají co ztratit, tak proč by na protesty měli přestat chodit,“ vysvětlila.

Účast na protestech je podle doktorandky ovlivněná počasím (v zimních měsících počet lidí ubyl) a také tím, co se zrovna v zemi děje. „Gruzínská vláda téměř každý den přichází s něčím jiným, což vždycky naštve určitou skupinu obyvatel. Například během tohoto víkendu (v sobotu) vešel v platnost zákon o zahraničních agentech, což znamená, že přijde protestovat větší množství lidí než obvykle,“ informovala.

V neděli také vešel v platnost nový zákon, který zpřísňuje konzumaci a držení drog, uvedla doktorandka. „Lidem hrozí zabavení majetku, vězení, povinná hospitalizace či pokuta dva tisíce lari (necelých šestnáct tisíc korun). Zákon míří znovu na protestující, kterým vkládají vládní složky během demonstrací drogy do kapes, aby je od protestování odradili,“ sdělila.