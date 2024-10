ŽIVĚ: Sněmovna pokračuje v debatě o reformě důchodů

Sněmovní sociální výbor doporučil dolní komoře začátkem září schválit vládní reformu penzí s pomalejším zvyšováním důchodového věku nad nyní hraničních 65 let, a to o měsíc ročně místo původně navrhovaných nejvýše dvou měsíců. Koalice sice předložila pozměňovací návrh, podle kterého by lidé odcházeli v budoucnu do starobní penze nejpozději v 67 letech, opozice ale trvá na zachování nynějších 65 let.

Posouvání důchodového věku je jedním z nástrojů, který má podle vlády přispět k udržitelnosti a snížení schodků důchodového systému. Novela předpokládá také například snižování výpočtu nových důchodů.