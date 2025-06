Trump zakáže vstup do USA občanům dvanácti zemí

„Nepřipustíme, aby se Americe stalo to, co se stalo Evropě,“ řekl republikán Trump ve videu , ve kterém rozhodnutí oznámil. Prohlásil také, že politika otevřených dveří za někdejšího demokratického prezidenta Joea Bidena způsobila, že v USA jsou nyní nelegálně miliony lidí.

Zahraniční studenti

Trump rovněž pozastavil vstupu do země cizincům, kteří chtějí v rámci Studentského a výměnného návštěvnického programu (SEVP) zahájit studium na Harvardově univerzitě. Prezident podepsal výnos, který zároveň vyzval ministra zahraničí Marca Rubia, aby zvážil, zda neodebrat víza těm cizincům, kteří na této univerzitě již studují.

Výnos nicméně počítá s výjimkami pro zahraniční studenty, jejichž vstup do USA by byl v národním zájmu. To, zda tomu tak je, určí ministerstvo zahraničí či ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Omezení vstupu pro cizince zamýšlející studovat na Harvardově univerzitě podepsal Trump na šest měsíců. Je možné ho ale prodloužit, pokud do 90 dnů prezidentovi předloží ministerstva spravedlnosti a vnitřní bezpečnosti příslušné doporučení.