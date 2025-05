Harvard zažaloval Trumpovu administrativu ve sporu o zahraniční studenty

Prestižní americká Harvardova univerzita zažalovala administrativu prezidenta Donalda Trumpa kvůli zákazu zápisu zahraničních studentů. Čtvrteční oznámení Trumpovy administrativy univerzita označila za protiústavní odvetu za to, že se postavila proti politickým požadavkům Bílého domu.

„Jedním tahem pera se vláda pokusila vymazat čtvrtinu studentů Harvardu – zahraniční studenty, kteří zásadním způsobem přispívají univerzitě i jejímu poslání," uvádí se v žalobě. Univerzita oznámila, že plánuje podat návrh na předběžné opatření, kterým by zabránila ministerstvu vnitřní bezpečnosti v realizaci kroku.

Téměř sedm tisíc zahraničních studentů

Na Harvardově univerzitě v tomto roce studovalo asi 6800 zahraničních studentů, což představuje přibližně 27 procent celkového počtu studentů. Jedná se podle AP o studenty z více než stovky zemí, přičemž většina z nich studuje magisterské či doktorské obory. Harvardova univerzita je o 140 let starší než Spojené státy, její nadační jmění je vyšší než hrubý domácí produkt téměř stovky zemí a vzdělávalo se na ní osm amerických prezidentů, napsal deník The New York Times.

Rektor Harvardovy univerzity Alan Garber dříve tento měsíc uvedl, že instituce za poslední rok a půl provedla změny ve svém řízení, včetně zavedení strategie boje proti antisemitismu. Ujistil také, že Harvard neustoupí ze svých „základních, zákonem chráněných principů“ ze strachu z odvety. Univerzita také uvedla, že na obvinění vznesená republikány ve Sněmovně reprezentantů ohledně údajné spolupráce s Komunistickou stranou Číny odpoví později.