Vystrčil: Senát by se mohl začít zabývat penzijní reformou 11. prosince

před 32 m minutami | Zdroj: ČT24

Hostem pořadu Týden v politice byl Miloš Vystrčil (zdroj: ČT24)

Sněmovna začala ve třetím čtení projednávat důchodovou reformu, předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda by ji chtěl schválit nejpozději do 10. listopadu tak, aby se jí mohl co nejdříve zabývat Senát. „Pokud penzijní reformu dostaneme 11. listopadu, tak předpokládám, že bychom se jí mohli začít zabývat 11. prosince,“ řekl v pořadu Týden v politice znovuzvolený šéf horní komory Miloš Vystrčil (ODS). V rozhovoru mluvil rovněž o svých plánech pro nové volební období nebo o možném prodloužení třicetidenní lhůty Senátu pro projednávání zákonů.

Podle Vystrčila je avizovaný 11. listopad poměrně hraničním termínem. „Já jsem několikrát říkal nejen Marku Bendovi, že by bylo dobře, kdyby nám takové zákony, které mají svoji účinnost od 1. ledna 2025, posílali dříve, protože schvalovat je 11. prosince je přesně ta situace, kterou máme úplně nejméně rádi,“ konstatoval Vystrčil. Případné vrácení návrhu zákona do sněmovny je podle něj v takto pozdním termínu komplikované a může způsobit provozní problémy. Znovuzvolený předseda Senátu neočekává, že by projednávání penzijní reformy mělo zkomplikovat to, že v horní komoře posílila opozice. „Já si myslím, že opozice bude mít dostatek prostoru, aby, pokud je bude mít, vyjádřila své výhrady,“ sdělil. „Nepředpokládám, že by se o něčem dlouho mluvilo. To v Senátu není zvykem a hlavně to nemá žádný smysl, protože pokud bychom zákon neprojednali do třiceti dní od jeho postoupení Senátu, tak je automaticky schválen,“ vysvětlil Vystrčil, proč neočekává obstrukce.

Vystrčil chce zintenzivnit kontakt s mladou generací Posílení opozice v Senátu vedlo také k tomu, že Vystrčil obdržel při volbě předsedy pouze 62 ze 79 hlasů, což je méně než v předchozím období. „Je to pořád docela významná většina. Já za důvěru všem senátorkám a senátorům děkuji a budu se snažit pozici vykonávat tak, aby to bylo ku prospěchu Senátu a České republiky,“ řekl. „Rád bych zintenzivnil kontakt Senátu, senátorů a senátorek s mladými lidmi, aby o horní komoře více věděli a třeba o ní i více psali na sociálních sítích, aby bylo zřejmé, že Senát jako horní komora má svůj význam a je nedílnou součástí našeho parlamentního systému,“ popsal Vystrčil jeden ze svých cílů. Znovuzvolený předseda by rád pokračoval i v modernizaci fungování horní komory. „Už jsme se v naprosté většině zbavili listinných podob materiálů. Rád bych, kdybychom začali ještě více komunikovat elektronicky a kdyby se v tomhle směru zase Senát dostal kousek dál,“ zdůraznil.

„Senátor je příliš často vystaven dvojímu tlaku“ Vystrčil se vyjádřil také k výhradám opozice, že senátoři z vládních stran mnohdy nekriticky přijímají vládou navržené zákony schválené ve sněmovně. „Na můj vkus se příliš často stává, že senátor je vystaven dvojímu tlaku. Ten první je, že zákon obsahuje spoustu dobrých věcí a bylo by velmi vhodné, aby co nejdříve fungovaly a byly v zákoně napsány. Druhá věc je, že v tom samém zákoně jsou někdy věci, které se senátorovi nelíbí,“ poznamenal. „Senátor má dvě možnosti – buď řekne, že mu to nelíbí a bude hlasovat pro navrácení do sněmovny. Potom ale hrozí, že zákon vůbec neprojde a nebude platit a tím pádem se nestanou ani ty dobré věci. Anebo řekne, že bude věřit panu ministrovi, že to opraví a bude hlasovat pro verzi zákona tak, jak je, byť ví, že tam všechno není úplně dobře,“ dodal Vystrčil. Podle něj je logické, že příznivci vládní koalice budou tolerantnější a v zákonech vidí spíše jejich pozitiva, zatímco kritici kabinetu poukazují především na jejich nedostatky.