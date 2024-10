Nejvíc senátních výborů mají vést členové klubu ODS a TOP 09

„Je to tajná volba, může se stát, že i na první schůzi dojde k nějakému překvapení, takže nechci předjímat. Ale zatím to vypadá, že by to mělo být tak, jak předpokládáme,“ řekl předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra (ODS) k volbě šéfa horní parlamentní komory.

Kosmetické budou změny na místopředsednických židlích. Současní funkcionáři mají až na Tomáše Czernina (TOP 09) pokračovat, tedy Jiří Oberfalzer (ODS), Jiří Drahoš (za STAN) a Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Nové jméno bude jedno, a to Ladislav Václavec (za ANO). „Nejsme zvyklí si kádrovat místopředsedy, prostě hnutí ANO má samozřejmě paritní nárok na jednoho místopředsedu. Obsadí ho, podle mě, zkušeným senátorem,“ míní předseda senátorského klubu lidovců Josef Klement.