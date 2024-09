ANALÝZA: ANO poprvé uspělo v senátních volbách, vládní strany i tak mají navrch

O čtyři senátory se zmenšil klub STAN. Například ministr Mikuláš Bek (STAN) post neobhajoval, Marek Hilšer (MHS) v druhém kole prohrál. Ale podařilo se uspět kandidátům, které nominoval STAN sám či v koalici. Pokud by nedošlo k zásadním změnám, mohla by síla klubu zůstat stejná a mohl by být i dále druhým nejpočetnějším.

Pokud by nevznikaly žádné nové kluby, mohl by klub ODS a TOP 09 čítat v novém funkčním období třicet členů. Zůstával by tak daleko nejsilnějším. To by také zajistilo pokračování Vystrčila v čele Senátu.

Na třetí místo co do velikosti by se mohl nově posunout klub ANO a SOCDEM. Ten přišel o svého předsedu Miroslava Adámka (ANO), hnutí ale posílilo. Dá se předpokládat, že klub by mohl mít minimálně třináct členů. To by mohlo hnutí zajistit post ve vedení Senátu. A jak řekl Babiš, mohla by být do vedení nominovaná Jana Mračková Vildumetzová, kterou voliči do horní parlamentní komory poslali už v prvním kole.

Klub KDU-ČSL by mohl zůstat na svých stávajících dvanácti členech. Záleží ale například na tom, zda se k němu přidá například nezávislý kandidát Stanislav Balík. Toho v nynější predikci počítáme do klubu ODS a TOP 09, protože jako nezávislý za ODS kandidoval opakovaně v komunálních volbách.

Na minimálním počtu pěti členů zůstane zřejmě klub SEN 21 a Pirátů. V Senátu končí jeden z jeho členů Lukáš Wagenknecht, čímž ho oslabí. A otázkou je, jak se zachová Róbert Šlachta. Může se zkusit domluvit právě s klubem SEN21 a Pirátů, ale stejně tak zamířit do klubu ANO. V této analýze jej necháváme mezi nezařazenými, společně s Danielou Kovářovou a Janou Zwyrtek Hamplovou.