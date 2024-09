Prolomili jsme prokletí, říká Havlíček. Vládní koalice ANO porazila, hlásá Fiala

Opoziční hnutí ANO podle prvního místopředsedy Karla Havlíčka prolomilo prokletí Senátu a ve volbách přesvědčivě zvítězilo. Bude chtít mít zástupce ve vedení horní komory, sdělil. Premiér Petr Fiala (ODS) prohlásil, že vládní koalice ve volbách do horní komory jednoznačně vyhrála nad opozicí. Podle něj se podařilo ubránit Senát před „levicovými populisty“.

„Po evropských a krajských volbách jsme přesvědčivě zvítězili i ve volbách do Senátu. Obhajovali jsme jeden mandát, máme jich nově osm plus jeden do klubu,“ uvedl Havlíček. „Prolomili jsme prokletí Senátu, budeme chtít zástupce ve vedení horní komory a uděláme vše, aby přestala být automatem na zvrhlé vládní návrhy. Jsme suverénně nejsilnějším politickým subjektem v Česku a jsme připraveni převzít po příštích volbách vládní odpovědnost,“ dodal.

„Mám velkou radost, poprvé jsme vyhráli senátní volby,“ prohlásil šéf ANO Andrej Babiš. Předpokládá tak, že by hnutí mohlo mít nárok na místopředsedu Senátu. V této souvislosti zmínil Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO), která v obvodu Sokolov zvítězila již v prvním kole. „Důležité je, abychom v Senátu konečně slyšeli nějaký objektivní hlas, (...) Senát by se měl chovat nějak objektivně vůči zákonům,“ řekl Babiš.