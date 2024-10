Koalice dle Vojtka našla základ shody na řešení penzí náročných profesí

Vládní koalice našla základ shody na penzi náročných profesí. O důchodu pro pracovníky v takzvané třetí kategorii bude dál jednat pracovní skupina. Řešením by mohlo být spoření na stáří s příspěvkem zaměstnavatelů, sdělil poslanec Viktor Vojtko (STAN). Původní návrh počítal s dřívější penzí pro pracovníky z takzvané čtvrté kategorie a zčásti třetí kategorie, týkal se asi 120 tisíc lidí. Poslanci ODS a TOP 09 navrhli omezení jen na čtvrtou kategorii pracovníků, tedy na dvanáct tisíc osob.

Závěrečné projednávání důchodové reformy má ve sněmovně začít ve středu. Navržený zákon počítá s tím, že by nárok na dřívější důchod mohli mít pracovníci nejrizikovější čtvrté kategorie i části třetí kategorie, kteří pracují s fyzickou zátěží, vibracemi, v chladu či teple. Zaměstnavatel by za ně platil o pět procentních bodů vyšší odvody.

„Dospěli jsme k nějakému základu koaliční shody. Vytvořila se pracovní skupina, která bude kategorii tři nadále řešit. Budeme usilovat o to, abychom dokázali najít řešení především ve spořicím pilíři, který této skupině umožní za příspěvku zaměstnavatelů odcházet třeba do předčasného důchodu, případně kompenzovat jejich finanční prostředky a příjmy během předčasného důchodu tak, aby i pro tuto skupinu byla jasná cesta, jak mohou při náročné pozici do důchodu odejít dříve – buďto bez penalizací, nebo díky samotným úsporám,“ nastínil Vojtko.