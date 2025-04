Jak odhalit podvodný e-shop? Pomoci mohou recenze i důkladné ověřování

Nákupy přes internet jsou mezi lidmi stále populárnější. Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostl mezi lety 2015 a 2023 podíl lidí v Česku, kteří nakupují na internetu zhruba dvouapůlnásobně na 62,9 procenta. S tím ale přichází i řada rizik. Jedním z nich jsou podvodné e-shopy, které mohou na první pohled působit seriózně. Jak takový obchod rozpoznat a co dělat, pokud už člověk na podvodné stránce nakoupí?

Podle dat ČSÚ nejčastěji na internetu nakupují lidé ve věku 25 až 34 let. Je jich dokonce 88,2 procenta. Přibývá ale i těch ve starších věkových kategoriích. Zatímco v roce 2015 si zboží v internetových obchodech objednávalo jen 1,1 procenta lidí starších 75 let, v roce 2023 už jich bylo 10,7 procenta.

Důvodem může být také to, že obsah obchodních podmínek či jiných uváděných informací hrubě odporuje právním předpisům. Internetový obchod pak může být na seznam rizikových e-shopů zařazen i v momentě, kdy Česká obchodní inspekce registruje vysoký počet stížností, které se daného webu týkají.

Za důvod pro zařazení konkrétního webu na seznam rizikových e-shopů označuje obchodní inspekce především to, že na internetových stránkách nejsou uvedeny žádné kontaktní údaje prodávajícího a z informací na webu není zřejmé, kdo je provozovatelem, a není tedy patrné, s kým spotřebitel uzavírá smlouvu a vůči komu může uplatňovat svá práva.

Zásadní je obezřetnost spotřebitele

Ačkoliv může být seznam rizikových e-shopů při zvažování nákupu nápomocný, zůstává podle ČOI klíčová obezřetnost ze strany spotřebitele.

Je vždy vhodné ověřit před uskutečněním nákupu zkušenosti ostatních uživatelů. Stačit by mělo zadání názvu obchodu do internetového vyhledávače. Pokud spotřebitel žádné uživatelské recenze nenajde, měl by zpozornět.

Varováním je i to, pokud jsou recenze negativní. Podle ministerstva průmyslu a obchodu je třeba recenzím věnovat pozornost také v případě, kdy přímo upozorňují na podvod. Zpozornět by člověk měl i v případě, že jsou recenze přehnaně pozitivní – v takovém případě totiž mohou být falešně vytvořené.