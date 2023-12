Přibývá rizikových e-shopů, varuje ČOI. Nové vznikají prakticky denně

Prodejců s nekalými praktikami na internetu přibývá. Varuje před tím Česká obchodní inspekce (ČOI), podle níž jde tento trend pozorovat prakticky denně. Odborníci upozorňují na to, že je při nákupech důležitá obezřetnost, zvláště pak v předvánočním období. Informace o konkrétních podezřelých e-shopech najdou zákazníci u organizací zaměřených na ochranu spotřebitelů.

Po zadání názvu konkrétní firmy se zákazníkovi zobrazí, jakým způsobem se daná společnost zabývá stížnostmi.

Při on-line nákupech mají lidé právo vrátit zboží do čtrnácti dnů, jenže to rizikové weby často nerespektují. „Vymáhání práv ex post je velmi komplikované, protože se na situaci nemusí uplatnit česká právní úprava,“ dodal Šůra.

I když končí webová stránka doménou .cz, ve skutečnosti může zákazník jednat se zahraničním obchodníkem. Právnička správce tuzemské domény CZ.NIC Zuzana Průchová konkretizovala, že společnost kontroluje zejména registrační údaje, na něž jsou ony domény registrovány. „Pokud tam zjistíme nějaký nesoulad, vyzveme držitele k nápravě a pokud údaje opraveny nejsou, můžeme takovou doménu zrušit,“ uzavřela.

ČOI pak varuje i před takzvanými mystery boxy nebo obchody, které smyšlenými příběhy lákají na neuvěřitelné slevy.