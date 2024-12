Pozor na aplikace čínských e-shopů, varuje expert

Aplikace čínských prodejců expert vůbec nedoporučuje si instalovat. „Přiznám se, že u nich už je to množství dat, která sbírají, pro mě za tou pomyslnou hranou,“ uvedl Kopřiva k čínským mobilním aplikacím v pořadu 90' ČT24. Podle něj tyto aplikace shromažďují data hlavně o lokaci nebo způsobu používání daného zařízení.

Vysvětlil přitom, že aplikace pro Čínu a pro jiné části světa se liší. „V Číně je to (…) de facto opravdu sledovací software, spyware. Tady u nás je to něco, co dokáže sbírat data o mé poloze, data potenciálně o tom, komu kdy volám, jak používám to zařízení. Je to tedy něco, co pro prodejce, který mi chce dodat zboží, je absolutně zbytné,“ řekl.

Legislativní prostředí v Číně podle něj pak umožňuje vytvořit profil uživatelů, který může následně použít čínský stát třeba k cílenému šíření propagandy.