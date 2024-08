NÚKIB varuje před aplikacemi e-shopů, které sbírají osobní údaje

Mezi populární aplikace pro levné nakupování on-line patří například čínské obchody Temu, Shein, nebo internetová tržiště jako Wish, Allegro nebo AliExpress. Lidé by si nejen u těchto e-shopů měli dát pozor už při přihlašování.

U většiny podobných aplikací se po stažení objeví tři možnosti přihlášení – vytvoření nového účtu, použití profilu, který už člověk má například na jiné sociální síti, nebo použití účtu, který je spojený s e-mailem.

Nepropojovat se sociálními sítěmi, radí odborník

Podle metodika kybernetické bezpečnosti společnosti CESNET Jana Koloucha je nejméně bezpečnou variantou propojení aplikace s primárním účtem na sociální síti – třeba na Googlu nebo Facebooku. „Nejbezpečnější cesta je vytvořit si separátní e-mail, separátní účet pro e-shopy, který budete používat,“ radí odborník.

I tak je ale potřeba dávat pozor. Především na podmínky, které uživatel při vytváření účtu přijímá – například právě přístup k sociálním sítím. „To je přesně to, co nechcete a neočekáváte od aplikace, která slibuje, že můžete velmi levně nakoupit zboží z Číny – proč by tato aplikace měla vstupovat do vašich sociálních sítí, filtrovat, na co se díváte a co vás zajímá,“ varuje Kolouch.

NÚKIB sice ve varování nejmenoval konkrétní aplikace, už dřív ale prověřoval třeba čínský e-shop Temu.