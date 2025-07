Izrael chystá první pozemní operaci v centrální Gaze, píše ToI

20. 7. 2025 Aktualizováno před 42 m minutami | Zdroj: Times of Israel , ČTK , ČT24

Izraelská armáda (IDF) se poprvé od začátku stávajícího konfliktu s Hamásem chystá spustit pozemní operaci v centrální části Pásma Gazy. Jeruzalém vyzval Palestince z oblasti Dajr al-Balah k evakuaci do humanitární zóny na jihu enklávy, píše list The Times of Israel (ToI). V sobotu demonstrovaly v Izraeli tisíce lidí za ukončení války a propuštění rukojmí.