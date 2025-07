Izraelští drúzové se chtějí zapojit do bojů v Sýrii, píše ToI

Přibližně 2000 izraelských drúzů podepsalo dokument, v němž prohlašují záměr zapojit se do bojů v jižní Sýrii, pokud neustanou střety mezi syrskými drúzy, beduíny a vládními silami, píše The Times of Israel (ToI) s odkazem na informace stanice Kan. Mezi podepsanými jsou i rezervisté izraelské armády, ta záměr drúzů nepodporuje. Syrské ministerstvo vnitra už v sobotu večer oznámilo, že střety ve městě Suvajda utichly a kmenoví ozbrojenci v něm již nejsou, píše AFP.