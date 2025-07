Mamograf je terčem dezinformátorů. Odborníci bludy vyvracejí

Dávka záření je bezpečná

„Záření je velice podobné jako kosmické záření při letu z Evropy do Ameriky. Je to jako by si pacientka zaletěla do New Yorku,“ hodnotí bezpečnost dávky rentgenového záření v mamografu Tesařová.

Řetězový e-mail navíc nepravdivě informuje o tom, že mamografické vyšetření bylo zakázáno ve Švýcarsku. „Tyto zprávy jsou zcela nepravdivé. Mamografie je ve Švýcarsku v současnosti hlavní metoda pro včasné odhalení rakoviny prsu,“ zdůraznila už loni Švýcarská rada pro boj proti rakovině.

V Česku je každý rok diagnostikováno téměř osm tisíc nových případů rakoviny prsu. Mamografický screeningový program je určen všem ženám nad 45 let. A 75 procent nádorů, které mamograf odhalí, je v prvním stadiu. U nich je šance na vyléčení velmi vysoká.