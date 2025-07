Ve světě výrazně přibývá rakoviny tlustého střeva a konečníku

Výsledky mohou na první pohled vypadat optimisticky. Ve Spojených státech se totiž věkově standardizovaná míra výskytu kolorektálního karcinomu (tedy rakoviny tlustého střeva a konečníku) snížila z 66,2 případu na 100 tisíc obyvatel v roce 1985 na 35,7 případu na 100 tisíc obyvatel v roce 2018.

Jenže to není celý obrázek. Protože u časného kolorektálního karcinomu naopak došlo ve Spojených státech od poloviny devadesátých let dvacátého století k výraznému nárůstu. A to jak u mužů, tak u žen, a to z 5,9 případu na 100 tisíc obyvatel v roce 2000 na 8,4 případu na 100 tisíc obyvatel v roce 2017. Týká se zejména mladých: ve srovnání s dospělými narozenými v roce 1950 je u osob narozených v roce 1990 dvakrát vyšší riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a čtyřikrát vyšší riziko vzniku rakoviny konečníku.

Znepokojivá data

A podle dat této studie to není zdaleka jen problém Ameriky. Výskyt časného kolorektálního karcinomu se totiž zvyšuje po celém světě, a to zejména v těch nejbohatších zemích. Studie provedená ve dvaceti evropských státech odhalila výrazný nárůst výskytu časného kolorektálního karcinomu v letech 2004 až 2016, přičemž u osob ve věku 20–29, 30–39 a 40–49 let došlo k nárůstu o 7,9 procenta, 4,9 procenta a 1,6 procenta. I zde tedy jasně přibývá nádorů u té nejmladší skupiny.