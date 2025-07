Před cestou do exotiky se stále více lidí nechává očkovat

Mezi cestovateli roste zájem o vakcíny proti horečce dengue, břišnímu tyfu či hepatitidě A. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a z informací od očkovacích center Fakultních nemocnic Bulovka a Motol.

Podle dat SZÚ si letos horečku dengue ze zahraničí do Česka přivezlo už 59 lidí, za celý loňský rok 119, v roce 2016 celkem 123 lidí. Podle ústavu je dengue virové onemocnění přenášené hlavně komáry v tropických a subtropických oblastech světa. Ročně postihuje desítky milionů lidí a způsobuje až 25 tisíc úmrtí, zejména u dětí. „U dengue je možná opakovaná nákaza a každá další má obvykle horší průběh až s rizikem vzniku život ohrožující virózy,“ dodává epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar s tím, že vyšší výskyt se váže na období dešťů. Mezi příznaky nemoci patří horečka, slabost, bolesti těla a kloubů, někdy také vyrážka.

Letos už zdravotníci aplikovali přes 4,3 tisíce dávek vakcíny proti horečce dengue, potřeba jsou dvě. Minulý rok to bylo za stejnou dobu o tři stovky méně. V roce 2023 za celý rok aplikovali 1640 dávek.

S pobytem v exotice se často pojí zažívací obtíže. Na co si dát pozor?

Letos si podle dat SZÚ přivezlo už čtyřiadvacet lidí také malárii. Počet nakažených touto nemocí v Česku je každým rokem několik desítek. Za celý rok 2024 se jednalo o devětatřicet případů, v roce 2023 o dvaačtyřicet a v roce 2022 to bylo třicet případů.

„Břišní tyfus je jednoznačně nejčastěji podávanou vakcínou. Nejvyšší riziko nákazy je v zemích jižní Asie a s ohledem na rozšířenou antibiotickou rezistenci je očkování významné pro cesty do subsaharské Afriky,“ uvádí Trojánek.

Pro cesty do Egypta, Tunisu a Thajska doporučují očkovací centra kombinaci vakcíny proti břišnímu tyfu a hepatitidě typu A. Podle dat ÚZIS lékaři letos proti břišnímu tyfu podali již 25 441 vakcín. Za celý předchozí rok podali přes 41 tisíc vakcín a za rok 2023 přes 36 tisíc dávek.

Data SZÚ také ukazují na letošní nárůst počtu případů břišního tyfu a paratyfu v Česku, onemocnělo už šest lidí. Za celý minulý rok to byly tři případy, předloni čtyři.

Zvýšený zájem o očkování proti horečce dengue hlavně před cestami do jihovýchodní a jižní Asie nebo Latinské Ameriky eviduje například Očkovací centrum a centrum cestovní medicíny FN Motol. „Od začátku roku jsme v našem centru naočkovali 136 osob. Očkování doporučujeme v souladu s doporučeními WHO a evropských center především těm, kteří již horečku dengue prodělali, aby se předešlo závažnému průběhu případné sekundární infekce,“ popisuje přednosta motolské Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Milan Trojánek.

Roste zájem o očkování i při cestách do evropských států

Nově se podle očkovacích center lidé zajímají také o preventivní vakcíny do některých zemí Evropy, například do Řecka, Španělska nebo Itálie. „Už jsou i cestovatelé, kteří se přijdou poradit i na cesty po Evropě, což dříve nebývalo vůbec běžné, většinou jsou očkováni proti hepatitidě typu A,“ uvádí Jedličková.

„Z běžné praxe víme, že se cestovatelé zajímají o očkování proti klíšťové encefalitidě či hepatitidě A, zejména při cestách na Balkán, do Pobaltí nebo východní Evropy,“ doplňuje Trojánek a dodává, že od začátku roku je velký zájem o vakcínu proti vzteklině. Tou letos naočkovali již 957 osob.

Odborníci také upozorňují na očkování proti tetanu. Podle Jedličkové lidé často zapomínají, kdy dostali poslední dávku, a pak jim chybí přeočkování.

Návštěva některých zemí vyžaduje povinnou vakcinaci

Do některých zemí se cestovatel bez očkování ani nedostane. Informace lze dohledat na webu Světové zdravotnické organizace WHO.

Povinná je podle Jedličkové například vakcína proti žluté zimnici, a to zejména do afrických zemí jako Uganda nebo Angola, ale také do Francouzské Guyany v Jižní Americe. V České republice se podle dat SZÚ žlutá zimnice objevila naposledy v roce 2018.

„Povinné je též očkování proti meningokokovým infekcím ACWY při cestách do Mekky v Saúdské Arábii,“ doplňuje lékařka.