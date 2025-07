Úřady schválily první lék proti malárii pro malé děti

Nový lék by se mohl dostat do Afriky, kde se vyskytuje valná většina případů malárie, v řádu týdnů, a to převážně na neziskovém základě, napsal web stanice BBC.

Nový lék známý pod jménem Coartem Baby byl vyvinut pro děti vážící méně než čtyři a půl kilogramu. Léčba určená pro starší děti představuje pro nejmladší děti riziko, protože funkce jejich jater se stále vyvíjejí a jejich těla na lék reagují odlišným způsobem. Firma Novartis lék vyvinula ve spolupráci s neziskovou organizací Medicines for Malaria Venture.

Půl milionu mrtvých ročně

V roce 2023 zaznamenala Světová zdravotnická organizace (WHO) v 83 zemích světa 263 milionů případů malárie a 597 tisíc úmrtí v důsledku tohoto onemocnění. Právě africký region je podle organizace malárií postižen nejvíce. V roce 2023 na něj připadlo 94 procent všech případů a 95 procent všech úmrtí, přičemž 76 procent úmrtí v tomto regionu bylo v kategorii dětí mladších pěti let.

Malárie je infekční onemocnění, jehož původce přenášejí samičky komárů rodu anopheles. Tito komáři obvykle na člověka útočí od soumraku do úsvitu. Nemoc napadá červené krvinky a jejím hlavním projevem je horečka. Malárie se dá vyléčit, pokud se s léčbou začne okamžitě. Smrtelné nebezpečí představuje hlavně právě pro malé děti.