Žloutenky A letos v Česku výrazně přibývá

Největší problém to bývá u malých dětí, které žijí v sociálně vyloučených komunitách, žloutenka se ale také šíří mezi lidmi bez domova, na ubytovnách a podobně.

Podle dat ze zahraničí se toto onemocnění šíří i v dalších zemích, a to nejen Evropě. Hygienici proto doporučují dbát na prevenci nejen doma, ale i při cestách do ciziny.

K přenosu viru dochází i znečištěnou, kontaminovanou vodou, nebezpečné jsou třeba i kostky ledu připravené ze závadné vody. Hygienici proto doporučují, aby se lidé v rizikových zemích vyhnuli používání vody z veřejného vodovodu – a to i na čištění zubů.

Virus žloutenky A se může přenášet také potravinami; závadné mohou být hlavně saláty, ovoce nebo jiné tepelně nezpracované potraviny, které byly před konzumací omyté právě kontaminovanou vodou. Přenos je možný také znečištěnými předměty, jako jsou kliky dveří nebo madla v dopravních prostředcích, jichž se lidé často dotýkají. Žloutenkový virus umí na vzduchu docela dobře přežívat i delší dobu.

Lidí bez protilátek přibývá

Žloutenka se v minulosti v Česku a předtím v Československu objevovala. Největší vlny nákaz byly spojené s koncem 90. let 20. století, dvě se ale vyskytly také v letech 2008 až 2010 a 2016 až 2017. S tím, jak se zlepšovala hygienická opatření, nemocných ubývalo. „Pokles nemocnosti v kombinaci s absencí očkování proti této infekci má ale za následek narůstající procento lidí bez ochranných protilátek, vysoce vnímavých k nákaze,“ upozornila vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Kateřina Fabiánová.

Podle ní se to týká především dětí a mladých dospělých. „Jsou to jedinci, kteří se s onemocněním dosud nesetkali a mají větší pravděpodobnost se při styku s infikovanou osobou nebo kontaminovanými předměty nakazit. To dokazují lokální epidemie ve vnímavé populaci v posledních letech,“ uvedla.