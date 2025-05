Téměř polovina mladých Britů tvrdí, že by raději vyrůstala bez internetu

Sociální média dnes používá většina mladých, ale nečekaně velká část z nich to pokládá za problém a myslí si, že kdyby internet vůbec neexistoval, byl by pro ně svět lepším místem pro život.

„Kéž by internet ani neexistoval,“ myslí si skoro polovina mladých Britů. Ukázal to průzkum veřejného mínění, který provedl tamní institut British Standards Institution.

Zhruba polovina z 1293 oslovených prohlásila, že by podpořila omezení návštěvnosti internetu, kterému autoři studie přezdívají „digitální zákaz vycházení“ a který by omezil přístup k některým aplikacím a stránkám po 22. hodině. Celých 46 procent dokonce uvedlo, že by raději byli mladí ve světě, kde by nebyl internet vůbec.

Právě tato generace je přitom tou, která žije v digitálním světě nejintenzivněji. V Británii v tomto průzkumu uvedla čtvrtina respondentů, že na sociálních sítích tráví čtyři a více hodin denně. V Česku jsou údaje podobné: podle loňského výzkumu užívá sociální sítě rizikově až třicet procent dětí a téměř polovina dospívajících.