Podvodníci okradli děti s rakovinou o desítky milionů, které na ně vybrali

Mezinárodní skupina podvodníků roky okrádala rodiny s dětmi, které trpí rakovinou. Pomocí emotivních videí na YouTube poptávala peníze, které si pak ale nechala. Zneužívání dětí a rodin odhalilo rozsáhlé dvouleté vyšetřování stanice BBC. Riziko, že člověk přispěje na podvodné sbírky, lze snížit následováním jednoduchých zásad.
„Dnes je mi sedm let a mám rakovinu,“ říká malý holohlavý chlapec na dojemném videu. A prosí o peníze, které by mu zachránily život. Příběh sdílený na platformě YouTube oslovil spousty lidí, kteří na léčbu přispěli v přepočtu více než půlmilionem korun.
Jeho diagnóza byla pravdivá, příběh – a zřejmě i desítky dalších takových – ale vymyšlený, odhalilo pátrání britské veřejnoprávní stanice BBC.
Chlapec se jmenoval Khalil. Před natáčením mu jeho matka musela oholit hlavu, na ruku mu pak filmaři připevnili falešnou infuzi a celá rodina předstírala, že slaví jeho narozeniny. Proslov měl připravený, aby byl co nejpůsobivější.
Zneužité děti i rodiny
Tohle všechno jeho rodina udělala proto, že Khalil opravdu rakovinou trpěl a dostala slib, že vybrané peníze půjdou na jeho léčbu. Jenže nešly – dostal jen čtrnáct tisíc korun za natáčení a na rakovinu o rok později zemřel.
BBC našla během dva roky trvajícího vyšetřování dalších čtrnáct velmi podobných případů, které jsou zřejmě spojené s jednou skupinou podvodníků. Ti zneužili jak dárce peněz, tak i zoufalé rodiny dětí, které trpí rakovinou. Oslovovali je po celém světě. Žurnalisté tuto kampaň na Youtube zaznamenali před Vánocemi roku 2023, kdy jim reklamní systém nabídl několik velmi podobných videí dětí, které prosily o peníze, protože „se bojí zemřít“.
Novinářům se podařilo celkem s devíti rodinami hovořit. Celkem na jejich děti podvodníci vybrali asi osmdesát milionů korun – a nic z toho se k dětem ani jejich rodičům nedostalo. BBC získala také kontakt na člověka přímo ze skupiny, jež za podvodem stojí. Měla si vybírat děti, které působily jako co nejkrásnější, měly být ve věku mezi třemi a devíti lety a nesměly mít vlasy. Podvodníci si vypočítali, že právě na tyto děti vyberou nejvíc peněz.
Viníci a oběti
Podle BBC byl klíčovým hráčem v tomto podvodu Erez Hadari – izraelský občan žijící v Kanadě. Novináři se k němu dostali přes rodiny dětí, které našly velmi složitě pomocí metod pátrání v otevřených zdrojích neboli OSINT, tedy obrazovou analýzou videa, geolokací a programy na rozpoznávání obličejů.
Například Khalila našli až na Filipínách, respektive jen jeho rodinu, chlapce mezitím rakovina připravila o život. Po natáčení vedeném „panem Erezem“ z Kanady, které zabralo nemocnému a tehdy už zřejmě umírajícímu hochovi přes dvanáct hodin, už se jim nikdy nikdo neozval. A než se ozvali novináři z BBC, myslela si Khalilova rodina, že se na něj nic nevybralo. „Kdybych věděla, kolik peněz na něj lidé dali… Nemůžu se ubránit myšlence, že by tady s námi Khalil ještě mohl být,“ řekla pro BBC chlapcova matka Aljin.
Další děti s rakovinou, které skupina kolem Ereze Hadariho zneužila, pocházejí z Kolumbie nebo Ukrajiny. Všude rodiče říkají stejný příběh: „Dostali jsme naději, ale žádné peníze.“
Když se pokoušeli najít nadaci, která měla peníze vybírat a pak je rodičům předat, nenašli nic. Nadace jako by se rozplynula.
Pomoc potřebným má smysl
Cílem vyšetřování BBC nebylo snížit podporu nemocných dětí. Naopak, dárci, kteří chtějí někomu pomoci, díky němu mohou získat více informací pro kvalitní rozhodování o tom, kam svou podporu směřovat.
Právě v době kolem Vánoc se v našem kulturním okruhu nejčastěji zvedá vlna solidarity, která pomáhá, ale současně se na ní mohou svézt i podvodníci.
Obecně se doporučuje vsadit při výběru spíše na rozum než na emoce. Platí, že je dobré zjistit, jaký typ organizace za sbírkou stojí – lepší je preferovat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo charity. A vždy organizace s dohledatelnou historií – nejen na stránkách samotného projektu, ale ideálně i v kvalitních nezávislých médiích.